Из харьковских домов, в которых больше девяти этажей и в которых могут отсутствовать электроснабжение и отопление, людей будут переселять в общежития.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

"Мы определили часть общежитий, в которые мы можем сегодня переселять людей, для того, чтобы они могли провести там зиму, осень, когда будут холода. Это касается считанных микрорайонов, потому что в основном во все дома города газ все-таки подается", – сказал градоначальник.

Ранее пресс-служба Минреинтеграции заявляла, что в Харьковской области людей, которые из-за войны остались без жилья, заселят в общежития учебных заведений.

Между тем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.