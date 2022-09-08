В Харьковской области людей, которые из-за войны остались без жилья, заселят в общежития учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины на официальной странице Facebook.

"В Харьковской области в результате боевых действий разрушено значительное количество жилья граждан. Из-за повреждений и отсутствия коммуникаций многие дома стали непригодными для жизни", - пишут в министерстве.

В Минреинтеграции также сообщают, что только в Харькове около 150 тысяч человек потеряли жилье из-за обстрелов. При этом не все горожане готовы выехать в более безопасные регионы. В связи с этим было принято решение размещать людей в общежитиях учебных заведений Харьковской области.

Речь идет о тех вузах, в которых учебный процесс организован дистанционно, и их общежития не используются студентами.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал такое решение властей относительно пострадавших в результате утреннего обстрела города 6 сентября. Он заявлял, что харьковчанам, потерявшим жилье в результате удара по центру города, предложат комнаты в общежитии.

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