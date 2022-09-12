Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что новые прилеты в город пришлись на Немышлянский район по жилому массиву.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Об этом Терехов написал в своем Телеграм-канале, уточнив, что "предварительно - удар по густозаселенному жилому массиву, где никакой военной инфраструктуры рядом нет".

Как писала "Страна", днем при обстреле Основянского и Киевского районов Харькова погиб 37-летний мужчина, еще 6 человек получили ранения, из них четверых госпитализировали. По данным Синегубова, 18-летняя девочка и 33-летняя женщина получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Состояние еще 4 раненых медики оценивают как средней тяжести, им предоставлена необходимая помощь в медицинских учреждениях.

11 сентября в Харькове и других областных центрах из-за прилетов по Харьковской ТЭЦ-5 начался "ракетный блэк-аут". В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, части Донецкой областей пропали электричество и вода.

"Страна" публиковала видео последствий удара россиян по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5. На утренних кадрах видны жуткие последствия: оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции. Еще одно видео взрыва Харьковской ТЭЦ-5 снял очевидец, который сам чуть не погиб.

Пожар удалось ликвидировать только утром 12 сентября. Электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области были возобновлены на 80%. Сегодня после обстрела в Харькове снова пропали свет и вода. И ситуация вчерашнего вечера повторилась. В том числе и с харьковской подземкой, где метро перестало работать, а люди вынуждены пешком идти в тоннелях.

Напомним, война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.