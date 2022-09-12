Германия планирует поставить Украине две немецкие системы ПВО IRIS-Т до конца текущего года и еще две - в начале 2023-го.

Об этом рассказала посол Германии Анка Фельдгузен в интервью "Радио НВ".

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года", - сказала она.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С ее помощью можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили, что "достигли предела" в поставках Украине оружия из своих запасов.

Вместе с тем, мы писали, что Германия планирует поставить Украине вооружений на 500 миллионов евро.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.