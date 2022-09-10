Украина рассмотрит возможность открытия квоты на экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу в сентябре.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Украина совместно с Евросоюзом готовится к самой сложной зиме за многие годы.

"По поручению президента Украины, по просьбе польской стороны Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам", - написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что запасы угля на украинских складах почти 2 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году, поэтому украинцы готовы подставить плечо поддержки польским друзьям.

"Также сейчас активно реконструируем линию электропередачи от нашей Хмельницкой атомной электростанции до польской подстанции Жешув. Планировали закончить до 14 декабря, но благодаря ускорению работ можем завершить на неделю раньше. Это позволит экспортировать в Польшу дополнительно до 1000 МВт. Со своей стороны просим Польшу способствовать в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е", - добавил Шмыгаль.

По данным премьера, сейчас Украина экспортирует в европейскую энергосеть всего 300 МВт.

"Делаем все возможное, чтобы до конца 2022 года величина доступной пропускной способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличилась еще на 200-300 МВт, а в направлении Польши - на более 1000 МВт", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь в правительстве Польши подтвердили информацию о том, что с Украиной ведутся переговоры о поставках в страну украинского угля.

Об этом заявил в субботу, 10 сентября, спикер правительства Польши Петр Мюллер, пишет PAP.

"Подтверждаю, что Украина предложила поддержку в этом вопросе. Об энергетических вопросах премьер Матеуш Моравецкий вел переговоры в Киеве. В этот момент будут завершаться переговоры на рабочем уровне", – заявил Мюллер.

Напомним, Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении заявил, что поручил Кабмину проработать возможность отправки Польше 100 тысяч тонн энергетического угля "уже сейчас".

Президент пояснил, что Украине хватит имеющихся сейчас объемов.

"Можем помочь нашим братьям подготовиться к зиме", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Кабмин запретил вывозить коксующийся уголь из Украины.