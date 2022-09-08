Правительство Украины расширило перечень товаров, экспорт которых запрещается. В обновленный список вошел и коксующийся уголь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на своей странице в Facebook.

Такое решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.

"Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующиеся угли могут рассматриваться как составляющие топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023", - заявили в ведомстве.

Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля на уровне ноль тонн.

Напомним, Кабмин постановлением №666 запретил экспортировать украинский уголь, газ и мазут. Теперь в перечень добавил и коксующийся уголь.

Также сообщалось, что Украине не удастся накопить плановые запасы по газу на зиму.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.