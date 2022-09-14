Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard. Всего их уже 24
Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, доведя их общее количество до 24.
Об этом говорится в данных правительства Германии на его сайте.
Сообщается, что еще шесть зенитных САУ Gepard готовятся к отправке в Украину.
Кроме того, было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум ранее переданным.
В июле Германия также предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, летом было передано десять самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тысяч снарядов.
В настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд.
Напомним, вчера стало известно, что в Германии подготовили танки для Украины, но не могут получить лицензию на их отправку.
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Напомним, накануне Минобороны Германии отклонило просьбы Украины о поставках боевых танков.
Немецкая пресса также пишет, что к поставкам скептически относится и канцлер Олаф Шольц.
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