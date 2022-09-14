Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, доведя их общее количество до 24.

Об этом говорится в данных правительства Германии на его сайте.

Сообщается, что еще шесть зенитных САУ Gepard готовятся к отправке в Украину.

Кроме того, было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум ранее переданным.

В июле Германия также предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, летом было передано десять самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тысяч снарядов.

В настоящее время военная помощь Германии Украине оценена в $1,2 млрд.

Напомним, вчера стало известно, что в Германии подготовили танки для Украины, но не могут получить лицензию на их отправку.

Ранее мы рассказывали, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб о поставках танков Leopard и БМП Marder. "Почему боится Берлин, а Киев - нет?" - написал он.

Напомним, накануне Минобороны Германии отклонило просьбы Украины о поставках боевых танков.

Немецкая пресса также пишет, что к поставкам скептически относится и канцлер Олаф Шольц.

Также сообщалось, что глава МИД ФРГ неохотно отреагировала на требование Украины поставить Киеву танки "Леопард".

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Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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