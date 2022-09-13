В Германии подготовили танки для Украины, но не могут получить лицензию на их отправку
Немецкая компания Rheinmetall отремонтировала 16 БПМ Marder для Украины, однако не может получить лицензии на их отправку.
Об этом пишет Тagesschau.
Издание отмечает, что правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.
Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась.
Сегодня мы рассказывали, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб о поставках танков Leopard и БМП Marder. "Почему боится Берлин, а Киев - нет?" - написал он.
Напомним, накануне Минобороны Германии отклонило просьбы Украины о поставках боевых танков.
Немецкая пресса также пишет, что к поставкам скептически относится и канцлер Олаф Шольц.
Также сообщалось, что глава МИД ФРГ неохотно отреагировала на требование Украины поставить Киеву танки "Леопард".