Немецкая компания Rheinmetall отремонтировала 16 БПМ Marder для Украины, однако не может получить лицензии на их отправку.

Об этом пишет Тagesschau.

Издание отмечает, что правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась.

Сегодня мы рассказывали, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб о поставках танков Leopard и БМП Marder. "Почему боится Берлин, а Киев - нет?" - написал он.

Напомним, накануне Минобороны Германии отклонило просьбы Украины о поставках боевых танков.

Немецкая пресса также пишет, что к поставкам скептически относится и канцлер Олаф Шольц.

Также сообщалось, что глава МИД ФРГ неохотно отреагировала на требование Украины поставить Киеву танки "Леопард".