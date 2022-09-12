Германия готова "разгрузить" США в вопросе расходов на оборону Европы. По словам главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт, НАТО является для страны "столпом безопасности", поэтому в Берлин увеличит расходы на оборону.

"В рамках распределения финансовой нагрузки в альянсе Берлин намерен больше тратить на оборону", - заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики.

По ее словам, европейцы "должны в НАТО стать еще сильнее, если хотят чувствовать себя в большей безопасности и показать Америке, что являются активными союзниками, которые понимают свои обязательства".

Напомним, в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что "Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО".

Отметим, что именно повышения расходов на оборону от ФРГ в рамках Альянса добивался во время своей каденции Дональд Трамп.

Ранее в Германии заявляли, что не готовы отправить в Украину оружие из запасов Бундесвера и что "достигли предела" в поставках Украине оружия из своих запасов.

В конце июля Германия передала Украине три РСЗО MARS-II и еще три гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.