Большой резонанс сегодня вызвало появившееся в интернете видео, в котором семья убитого в Украине российского военного Ильи Василенко рассказывает о проблемах с выплатой компенсаций от Минобороны России.

В Украине многих заинтересовала не сама фабула этой истории, а кадр с холодильником, на которая была наклейка на украинском – "2 роки. Повна гарантія". Из чего сделали вывод, что погибший российский военный якобы украл этот холодильник в Украине и прислал своим родным.

За этот же факт зацепились и ряд российских Telegram-каналов, предположив, что видео якобы вообще постановочное и снималось в Украине для дискредитации российской власти.

Однако журналистка Ирина Шихман, сделавшая этот сюжет, обе версии опровергает. По ее словам:

Василенко погиб 25 февраля. То есть на второй день после начала войны. И вряд ли за это время мог где-то успеть украсть холодильник и отправить его родным. В Сибири (где снимался сюжет) продается много техники с надписями на разных языках, поскольку она делается для нескольких стран. Подержанный холодильник дешевле купить в Сибири, чем доставлять его туда из Украины.

Тем не менее, журналистка сообщила, что отправила вопросы по этой теме семье, снятой в сюжете.

Ранее мы писали, что по данным украинской разведки, россияне организовали в Беларуси базар, где продают награбленное в Украине.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.