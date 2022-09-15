Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает возможности, что Путину придётся отвечать за свои действия перед судом.

Об этом она сказала в интервью Bild.

По словам политика, Украина победит, так как её армию отличает огромная мотивация, потому что "они знают, за что воюют — за свободу своей страны".

В то время как российские военные, по словам фон дер Ляйен, зачастую "не понимают, где они находятся и зачем".

Кроме того, отметила политик, Украину поддерживают все демократии мира, в том числе финансово.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Путин должен не только проиграть эту войну, но и понести ответственность за свои действия.

Она заявила, что "считает возможным", что Путину придётся отвечать перед правосудием.

Напомним, ранее в британской разведке обвинили Путина в дезинформации о поставках украинского зерна нуждающимся странам.

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