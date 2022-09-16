ВСУ вытеснили российские войска из населенного пункта Сосновое на северном берегу Северского Донца и укрепляют там позиции. Вероятно, российские войска также отошли из населенного пункта Студенок к западу от Соснового, чтобы избежать окружения.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны, ссылаясь на российские военные телеграм-каналы.

Также по данным российских источников, как пишут американские эксперты, украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Сообщается, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе размещают артиллерийские позиции в селе Гряниковка на восточном берегу Оскола около трассы Р79.

Если размещение украинских позиций в Гряниковке подтвердится, это будет указывать на то, что линия фронта россиян к востоку от реки Оскол слаба и/или что позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее, сообщает Институт.

Ранее предполагалось, что армия РФ попытается держать новую линию фронта по левым берегам Оскола и Северского Донца.

Отметим, что официально Генштаб ВСУ об освобождении Студенка, Соснового и Гряниковки не заявлял.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.