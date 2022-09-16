ВСУ укрепляют позиции. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ вытеснили российские войска из населенного пункта Сосновое на северном берегу Северского Донца и укрепляют там позиции. Вероятно, российские войска также отошли из населенного пункта Студенок к западу от Соснового, чтобы избежать окружения.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны, ссылаясь на российские военные телеграм-каналы.

Также по данным российских источников, как пишут американские эксперты, украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области. Сообщается, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции на всей территории Харьковской области, в том числе размещают артиллерийские позиции в селе Гряниковка на восточном берегу Оскола около трассы Р79.

Если размещение украинских позиций в Гряниковке подтвердится, это будет указывать на то, что линия фронта россиян к востоку от реки Оскол слаба и/или что позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки, чем предполагалось ранее, сообщает Институт.

Ранее предполагалось, что армия РФ попытается держать новую линию фронта по левым берегам Оскола и Северского Донца.

Отметим, что официально Генштаб ВСУ об освобождении Студенка, Соснового и Гряниковки не заявлял.

ВСУ вытеснили российские войска из Соснового. Карта боевых действий

ВСУ вытеснили российские войска из Соснового. Карта боевых действий

ВСУ вытеснили российские войска из Соснового. Карта боевых действий

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине. 

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