Американский Институт изучения войны 16 сентября опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия на востоке нашей страны.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

По данным Института, украинские войска пытаются создавать условия для углубления в тыл войск РФ на востоке Харьковской и западе Луганской областей.

Кроме того, сообщается, что украинские силы продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки и укрепляют позиции на восточной оси.

Что касается ситуации на юге, российские и украинские источники сообщили о наземных атаках украинских войск вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.