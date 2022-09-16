Утром в пятницу, 16 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов позициям россиян. Под удар попали логистические узлы и понтонные переправы ракетных подразделений врага. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба, войска РФ продолжают пытаться сорвать активные действия наших войск на отдельных направлениях.

"Они обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, местами пытаются принимать меры по перегруппировке войск, ведут воздушную разведку", - пишет Генштаб.

Вместе с тем, враг наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. От ракетных и авиаударов, РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

Российские войска нанесли 11 ракетных, 15 авиационных ударов и 96 раз из РЗСО обстреляли объекты на территории Украины.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия активных действий не проводила, но вела обстрелы по всей линии столкновения. На Южнобугском - войска РФ вели огонь из вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, они вели воздушную разведку БПЛА.

Также наши воины успешно отбили атаки врага возле Отрадовки, Зайцево, Бахмута, Веселой Долины, Авдеевки и Новомихайловки.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.