В Сети появились фото последствий обстрелов города Селидово в Донецкой области.

Соответствующие снимки опубликовала Национальная полиция Украины.

На кадрах можно заметить разрушенные дома и уничтоженные авто.

Напомним, сегодня, 16 сентября, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал фото последствий обстрелов Донецкой области. По его словам, ночью был нанесен удар из "Смерчей" и ЗРК С-300 по Селидово – известно об одном погибшем и пяти раненых. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, войска России обстреливают украинские города и пытаются наступать на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.