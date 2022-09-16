На Донбассе по обе стороны фронта за сутки погибли четыре человека. Разрушены десятки многоэтажек. Фото
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал фото последствий обстрелов Донецкой области. По его словам, ночью был нанесен удар из "Смерчей" и ЗРК С-300 по Селидову – известно об одном погибшем и пяти раненых. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад.
В Парасковеевке Соледарской громады обстрелом разрушен дом, еще пять – повреждены.
В Авдеевке был массированный артобстрел центра города под утро. Предварительно, без жертв.
Под огнем были Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка – сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По информации "властей ДНР", за прошедшие сутки на неподконтрольной территории, в Ворошиловском районе Донецка, Макеевке и Светлодарске погибли трое мирных жителей. Ранены - 12 человек.
Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отбили все атаки РФ на Донбассе: возле Отрадовки, Зайцево, Бахмута, Веселой Долины, Авдеевки и Новомихайловки.
Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.