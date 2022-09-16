Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал фото последствий обстрелов Донецкой области. По его словам, ночью был нанесен удар из "Смерчей" и ЗРК С-300 по Селидову – известно об одном погибшем и пяти раненых. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад.

В Парасковеевке Соледарской громады обстрелом разрушен дом, еще пять – повреждены.

В Авдеевке был массированный артобстрел центра города под утро. Предварительно, без жертв.

Под огнем были Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка – сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По информации "властей ДНР", за прошедшие сутки на неподконтрольной территории, в Ворошиловском районе Донецка, Макеевке и Светлодарске погибли трое мирных жителей. Ранены - 12 человек.

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отбили все атаки РФ на Донбассе: возле Отрадовки, Зайцево, Бахмута, Веселой Долины, Авдеевки и Новомихайловки.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.