Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что регион ожидает зима без отопления.

Об этом военный губернатор заявил в эфире телемарафона.

По словам Кириленко, Донецкая область впервые готовится к зиме без газоснабжения, на которое рассчитана система теплоснабжения.

Военный губернатор сказал, что сейчас идет активный поиск альтернативных вариантов обеспечения теплом жилых домов и критической инфраструктуры.

Кириленко добавил, что в настоящее время область может обеспечить теплом не более 235 тысяч человек, и приоритетом являются военнослужащие и работники критической инфраструктуры.

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