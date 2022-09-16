В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 сентября. Сообщается, что российские войска обстреливают украинские города по всем направлениям.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка. Россияне нанесли 4 ракетных, 5 авиационных ударов и совершили 12 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины. От ударов и обстрелов пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Большое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка. РФ вводит режим усиленной безопасности в Южнобугском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам. В течение текущих суток авиация ВСУ поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 1 опорный пункт.

Кроме того, в Генштабе рассказали о ситуации на других направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, - в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрелка, Двуречная, Купянск и Приштин;

направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, - в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрелка, Двуречная, Купянск и Приштин; на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка;

направлении – в районе населенного пункта Гороховатка; на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка;

направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка; на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздольевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;

направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздольевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск; на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

В Новопавловском и Запорожском направлении враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Пруд, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововозовка.

Российские оккупационные войска продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Хомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах - личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей.

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