По городу нанесли удары ракетами С-300 с территории Белгородской области. Фото: прокуратура

Харьковская областная прокуратура публикует фото последствий обстрела Харькова в ночь на 16 сентября.

Сообщается, что был обстрел ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Как сообщалось, в результате ночного удара по Харькову ранения получили двое взрослых, 5-летний ребенок и 17-летний подросток. Удар наносился по двум районам города около 03:30. 

В Слободском районе ракета попала в землю рядом с двухэтажным жилым домом. Повреждены коммуникации, загорелся автомобиль. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей, госпитализация им была не нужна. 

В Киевском районе российская ракета попала в одноэтажное здание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

Также на месте побывал корреспондент "Страны".

Обстрел Харькова 16 сентября

Обстрел Харькова 16 сентября

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