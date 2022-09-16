Харьковская областная прокуратура публикует фото последствий обстрела Харькова в ночь на 16 сентября.

Сообщается, что был обстрел ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Как сообщалось, в результате ночного удара по Харькову ранения получили двое взрослых, 5-летний ребенок и 17-летний подросток. Удар наносился по двум районам города около 03:30.

В Слободском районе ракета попала в землю рядом с двухэтажным жилым домом. Повреждены коммуникации, загорелся автомобиль. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей, госпитализация им была не нужна.

В Киевском районе российская ракета попала в одноэтажное здание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также на месте побывал корреспондент "Страны".

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