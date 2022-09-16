Арестович назвал участок фронта, где украинская армия может обрушить оборону российских войск
Главная интрига на фронте находится на востоке Харьковской области, где россияне пытаются выстроить вторую линию обороны.
Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
По словам Арестовича, падение этой линии обрушит всю оборону россиян на севере Луганской области.
"Мы скачком выходим на рубеж Рубежное - Станица Луганское, а Северодонецк и Лисичанск становятся фактически призом", - объяснил он.
"Но вся эта история непростая. Мы до сих пор не можем пройти Лиман, мы до сих пор не можем развиться от Боровой и обеспечить себе левобережный плацдарм за рекой Оскол... Там очень сложный лесной узел", - добавил Арестович.
Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации на левом берегу Оскола и о боях в Харьковской области.
Также мы писали, что "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту и украинская армия подошла к границам Луганской области.
Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.