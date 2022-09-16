Главная интрига на фронте находится на востоке Харьковской области, где россияне пытаются выстроить вторую линию обороны.

Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По словам Арестовича, падение этой линии обрушит всю оборону россиян на севере Луганской области.

"Мы скачком выходим на рубеж Рубежное - Станица Луганское, а Северодонецк и Лисичанск становятся фактически призом", - объяснил он.

"Но вся эта история непростая. Мы до сих пор не можем пройти Лиман, мы до сих пор не можем развиться от Боровой и обеспечить себе левобережный плацдарм за рекой Оскол... Там очень сложный лесной узел", - добавил Арестович.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации на левом берегу Оскола и о боях в Харьковской области.

Также мы писали, что "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту и украинская армия подошла к границам Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.