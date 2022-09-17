Войска РФ установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово и будут вести упорную оборону в этом районе, заявляет британская разведка.

В минобороны Британии считают, что Россия, вероятно, считает важным сохранение контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов снабжения из Белгородской области, которые РФ все еще контролирует.

Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, захват которой является одной из непосредственных российских целей войны. Любая существенная потеря территории в Луганской области однозначно подорвет стратегию России, считает британская разведка.

"Россия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому нападению", - пишет разведка.

Тем временем наступательные операции ВСУ на северо-востоке страны продолжаются.

По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне оправились от шока в Харьковской области и начали становиться в более-менее разумную оборону. Новая линия фронта вырисовывается примерно по реке Оскол восточнее Изюма.

Также по данным главы Луганской ОВА, войска РФ стягивают резервы "для обороны от Сватово до Троицкого" в Луганской области.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.