Озвученная на днях идея проведения референдума в Грузии на тему открытия "второго фронта" против РФ содержала сарказм.

Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"В этом заявлении, естественно, были определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны", - сказал Кобахидзе.

При этом он добавил, что "если война необходима, ее нужно вести".

"Но у нас есть ряд факторов - один фактор в том, что мы должны все взвесить, в том числе и по ресурсам, а также что принесет эта война Грузии, это очень важный фактор и очень чувствительный вопрос, который общество тоже принимает во внимание - теоретически предполагая, что нам предстоит война в Цхинвале, Абхазии - в такое время вы вступаете в войну не только с российскими оккупационными войсками, но и с абхазами и осетинами, которую мы прошли 30 лет назад. Это легко можно назвать братоубийственной войной, чего мы допустить не можем", - заявил он.

Напомним, недавно экс-президент Украины Леонид Кучма заявлял, что после Украины Россия пойдет в атаку на Молдову, Казахстан и Грузию.

Также мы писали о том, что в аккаунте Дмитрия Медведева летом появлялся пост о нападении РФ на Казахстан и Грузию. Однако после этого его помощник заявил о взломе страницы.