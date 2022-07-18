В РФ заявили о проведении в следующем году футбольного турнира с участием команд с подконтрольных ей территорий Украины и Грузии. Называться турнир будет "Единая премьер-лига".

Об этом заявил замминистра спорта России Одес Байсултанов.

По задумке РФ, в состав турнира войдут команды из "ДНР", "ЛНР", из Херсона, Запорожья и Крыма и непризнанных "республик" на территории Грузии - Абхазии и Южной Осетии. А также команды вузов РФ.

При этом организатором турнира будет не Российский футбольный союз, который все еще является членом ФИФА и УЕФА, а отдельная структура, которую хотят создать.

Провести такой турнир хотят в марте-ноябре 2023 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров. В CAS добавили, что российские клубы и игроки не несут ответственности за сложившуюся ситуацию в Украине, отметив негативное влияние на российский футбол решений ФИФА и УЕФА. Однако, как установили судьи, эти последствия компенсировались необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей.

Также УЕФА рассматривает варианты переноса из российской Казани матча за Суперкубок Европы в 2023 году.