Российские и белорусские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом заявил бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Крейг Риди, пишет The Guardian.

Причина - отстранения от участия в международных соревнованиях из-за вторжения в Украину.

"Боюсь, придется принимать решение о том, что делать с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны участвовать в Играх. Думаю, что большинство сейчас пытаются понять, как мы могли бы добиться некоторой степени представительства этих стран. На данный момент нет четкого способа сделать это. Поэтому поддерживается статус-кво", - сказал он.

Напомним, российские футбольные клубы и сборная России отстранены от всех европейских турниров.

Также мы писали, что Россию и Беларусь отстранили от хоккейных международных турниров на неопределенный срок.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.