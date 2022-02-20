По итогам зимней Олимпиады-2022 в Пекине первое место занимает Норвегия, у нее 37 медалей. На втором и третьем месте оказались Германия (27 медалей) и Китай (15 медалей).

В первую десятку также вошли Соединенные Штаты, Швеция, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Россия и Франция.

По общему количеству медалей на первом месте также Норвегия, на втором - Россия, на третьем - Германия.

Украина с одной медалью, которую завоевал украинский спортсмен Александр Абраменко, заняла 25 место. Это четвёртое место с конца.

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко завоевал долгожданную и пока единственную медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине. 33-летний спортсмен, выступающий в дисциплине фристайл (лыжная акробатика) по итогам своего выступления награжден серебряной медалью. На первом месте оказался китаец Ци Гуанпу, на третьем россиянин Илья Буров.

Также мы рассказывали, как Абраменко отреагировал на награду.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве так и не построили обещанный Зеленским спорткомплекс, где мог бы тренироваться олимпиец Абраменко.

О том, какие расклады Украины были на Олимпиаде-2022, рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" Олеся Медведева.