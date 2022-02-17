В Николаеве так и не построили обещанный Зеленским спорткомплекс, где мог бы тренироваться олимпиец Абраменко

В Николаеве, где живет олимпийский чемпион Александр Абраменко, который на прошлой и нынешней зимней Олимпиаде добыл для Украины единственную награду, так и не построили обещанный еще четыре года назад спорткомплекс.

Об этом в Telegram-канале написал журналист Олег Деренюга.

Владимир Зеленский дважды давал обещание возвести в Николаеве базу, где украинский фрийсталист (лыжная акробатика) сможет оттачивать свое мастерство, а также будут тренироваться будущие олимпийские надежды.

Впервые об этом Зеленский заговорил накануне того, как заявил свое намерение побороться за президентское кресло. Он обнадежил жителей Николаева сразу после концерта "95 квартала".

"Я думаю, что когда-нибудь и в Николаеве построят (спорткомплекс - Ред.). Это ж такой город, крутой город, мне кажется, люди достойны иметь большие такие залы", - заявил Зеленский.

Он поинтересовался у журналистов, есть ли в Николаеве дворец спорта и получив отрицательный ответ заверил:"А вот будет! Значит будет!".

"Это обещание?" - уточнил журналист.

"Это большое желание. Когда люди хотят, они как-то проявляются, выполняются" - ответил Зеленский.

Потом жители Николаева напомнили будущему президенту о своем знаменитом земляке - олимпийском чемпионе Александре Абраменко.

"Ну раз есть такой крутой спортсмен, значит будет дворец спорта", - заявил Зеленский.

В 2020 году уже президенту Владимиру Зеленскому напомнили о его обещании и единственном в Украине олимпийском чемпионе в зимних видах спорта. Глава государства дал расплывчатый ответ, который сводился к тому, что необходим комплексный подход к этому вопросу.

Наступил 2022 год, а в Николаеве так ничего и не построили. А Абраменко снова принес единственную медаль для Украины. Известно, что 33-летний украинский спортсмен вынужден тренироваться в США, Беларуси и Швейцарии, потому что в Украине нет базы для фристайла.

Напомним, Александр Абраменко выступает в сложнейшем виде спорта - лыжном фристайле. Его суть в следующем: атлет разгоняется, взлетает на высоту пятиэтажного дома, выполняет в воздухе кульбиты и приземляется на лыжи. Успех зависит от чистоты выполненных элементов и ровного касания с землей.

Абраменко - топ-спортсмен. На его технику равняются фрийсталисты - как начинающие, так и профессионалы - во всем мире. Подробнее о спортсмене можно почитать в отдельном материале "Страны".

Также мы сообщали, что Абраменко завоевал медаль для Украины в День единения и поделился своими эмоциями.