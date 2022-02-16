Украинский спортсмен Александр Абраменко, который соревновался во фристайле (лыжная акробатика) и завоевал для Украины первую медаль на Олимпийских играх в Пекине, поделился эмоциями после награды.

Цитирует спортсмена пресс-служба НОК Украины.

"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны. Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с Covid-19. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца", - сказал Абраменко.

Напомним, Абраменко принес Украине первую медаль Игр в Пекине сегодня. Это уже вторая олимпийская медаль для 33-летнего спортсмена. Первую он получил на Зимних Олимпийских играх в 2018 году в Пхенчхане.

Ранее мы писали, что сборная Украины не смогла выступить в командном турнире по фристайлу на Олимпиаде. Причиной этому стал коронавирус, который выявили у трех украинских лыжных акробатов.

Также сообщали, что Норвегия вышла в лидеры общего зачета медалей на зимней Олимпиаде в Пекине.