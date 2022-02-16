На Олимпиаде результаты всех соревнований, в которых российская фигуристка Камила Валиева станет призером, будут считаться предварительными. Это касается в том числе результатов сборной России в командном турнире.

Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса сообщает "РИА Новости".

Так, по его словам, результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, то же самое относится и к результату сборной России в командном турнире, в котором Валиева принимала участие.

"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира", - сказал Адамс.

Церемония награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, в ходе Олимпиады проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела фигуристки. Церемония награждения призеров командных соревнований, на которых Валиева завоевала золото, также отложена.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд озвучил свой вердикт относительно позитивной допинг-пробы у россиянки Камилы Валиевой. Он не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA об отстранении фигуристки и допустил ее до участия в личном олимпийском турнире в Пекине.

Однако МОК отказался проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов на Олимпиаде из-за Валиевой.

Также мы писали о том, что Камила Валиева заняла первое место в короткой программе ОИ.