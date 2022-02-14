Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд озвучил первый вердикт относительно позитивной допинг-пробы у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Решение выносили судьи из трех стран: Италии, Словении и США. Они не удовлетворили апелляции МОК, ассоциации конькобежного спорта и WADA о снятии Валиевой с Олимпиады.

Таким образом, она сможет выступить в личном первенстве женщин, которое стартует в Китае завтра в полдень по киевскому времени. Медали будут разыграны в четверг, с 12 часов, по итогам произвольного проката.

В Сети уже начали шутить, что раз Валиева выступает на Олимпиаде, то и "нападение на Украину" отменяется.

Впрочем, пока точку в этой истории ставить еще рано - россиянку еще окончательно не оправдали (хотя большой шаг в этом направлении уже сделан).

Также сегодня около полудня стало известно решение Исполкома Международного олимпийского комитета: не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине по причине того, что среди призеров будет Валиева. Также Валиеву не наградят, если она завоюет еще одну награду- в женском одиночном катании.

"Страна" разобралась, что теперь будет с Камилой.

Решение суда по Камиле Валиевой

Утром в понедельник пресс-служба Спортивного арбитражного суда выпустила пресс-релиз: фигуристка Камила Валиева, представляющая Олимпийский комитет России, сможет продолжить борьбу за медали в чистом первенстве женщин.

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, заявил, что у них нет данных о виновности Олимпийского комитета России в ситуации с Валиевой. И предложит атлетке психологическую помощь.

15-летняя Валиева — единственная в мире, кто владеет одновременно четверными прыжками: сальхов с руками наверх и тулупом, а также тройным акселем. Первой она набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

То есть, по объективным показателям, Валиева — лучшая фигуристка планеты за всю историю этого вида спорта.

На минувшей неделе в допинг-пробе Валиевой, взятой до начала Олимпиады, в незначительных количествах был обнаружен запрещенный триметазидин. Как заявляют в России, он не мог отразиться на спортивных достижениях фигуристки. По некоторым сведениям, вещество могло попасть в кровь после употребления разрешенного лекарства от головного боли — ломеризина.

Спортсменка входит в команду России по фигурному катанию. Во многом ее усилиями россияне выиграли золото в этом первенстве на ОИ 2022, обойдя американцев. Однако медали пока вручены не были.

Что означает вердикт Спортивного арбитража?

Сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда означает лишь одно: Камила Валиева сможет продолжить бороться за медаль. И больше, собственно, ничего. То есть суд отклонил именно такое ходатайство МОК, Международного союза конькобежцев и Антидопингового агентства.

При этом в употреблении допинга ее пока что не оправдали. Хотя решение арбитража и выглядит как позитивный сигнал. В любом случае виновной Валиева тоже на данный момент не является.

Опыт других подобных разбирательств говорит о том, что судебные тяжбы могут затянуться более чем на полгода. Возможно, учитывая степень мирового резонанса, вердикт вынесут раньше, но это лишь предположения.

В дальнейшем суду предстоит разобраться, как именно запрещенный препарат попал в ее кровь, приняла она его умышленно или же нет, а, возможно, его ей подсыпали.

Также по ходатайству российской стороны будут выяснять, почему результаты допинг-проб, взятых в конце декабря, были обнародовали лишь спустя полтора месяца. Не исключено, что могут быть уличены в недобросовестном выполнении обязанностей иностранцы, которые обрабатывали ее образцы. То есть вопросов — уйма.

Только тогда, когда ответы будут, суд примет окончательное решение. До этого момента Валиева и вся российская сборная по фигурному катанию будут находиться в подвешенном состоянии.

Если по прошествии времени россиянка будет признана виновной, медалей — и уже выигранного золота в составе сборной, и в личном зачете (которую еще предстоит заработать) — ее лишат.

Еще одна интрига, которая разрешилась в ближайшие дни — Исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом говорится на сайте организации.

"Из справедливости по отношению ко всем спортсменам и Национальным олимпийским комитетам было бы неправильно проводить церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине, так как, с одной стороны, в ней примет участие спортсмен с позитивной допинг-пробой, но с другой стороны, нарушение ей анти-допинговых правил не было установлено", - говорится в сообщении.

В МОК постановили, что если 15-летняя Валиева попадет в тройку призеров женского одиночного турнира по фигурному катанию, то церемония награждения также проводиться не будет.

"Если Камила Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится", — говорится на официальном сайте МОК.

Отметим, что пока прогнозы для россиян оптимистичны. Решение по виновности Валиевой будет принимать тот арбитраж, что и по допуску. Учитывая сегодняшний вердикт, можно сделать вывод, что доказательств ее вины или вообще нет, или они ничтожно малы. В противном случае, ее бы просто сняли с соревнований уже сейчас и аннулировали пропуск в ледовый дворец, а российскую команду лишили золота.