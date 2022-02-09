На Олимпиаде в Пекине назревает громкий скандал.

По данным СМИ, российская фигуристка Камила Валиева — самая техничная спортсменка мира за всю историю этого вида спорта — может быть отстранена за допинг и лишена медали. Причем, со всей сборной. В таком случае награда высшей пробы уйдёт в пользу США.

"Страна" рассказывает все подробности.

Чем известна Камила Валиева

Камиле Валиевой всего 15 лет.;

Она — единственная в мире, кто владеет одновременно четверными прыжками — сальхов с руками наверх и тулупом, а также тройным акселем. Первой в истории этого вида спорта набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Такими элементами ультра-си не обладает никто. Приблизиться к ней по технике могут разве что две другие российские фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Все они представляют РФ на Играх в Пекине и, согласно прогнозу букмекеров, будут делить между собой пьедестал в женском одиночном катании.

Благодаря выступлению Валиевой, России уже завоевала золото Пекина в командных соревнованиях (подробный репортаж финала — в материале "Страны").

Впрочем, если в других командных дисциплинах у РФ была очень серьезная конкуренция (преимущественно в лице спортсменов из США; в отдельных видах американцы набрали больше очков), то побороться с Камилой ни у кого не была шанса.

Камилу Валиеву уличили в принятии допинга?

Награждать российских фигуристов золотом в командном первенстве должны были еще вчера. Однако по неизвестным причинам церемонию перенесли.

По слухам, причина была в том, что американский атлет Винсент Чжоу якобы заразился коронавирусом. Американцы тоже должны были получать медали — серебряные. А Чжоу — главная звезда сборной Соединённых Штатов.

Но сегодня утром со ссылкой на источники журналисты сообщили, что дело в другом — проблеме с допинг—пробами. В разбирательства, по некоторым данным, были вовлечены и Олимпийский комитет России, под флагом которого выступает РФ на Олимпиаде, так и международное антидопинговое сообщество.

В Международном союзе конькобежцев сообщения назвали сомнительным. Впрочем, категорически их не опровергли. Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России отказалась от комментариев.

Вчера вечером газета The Guardian сообщила, что в допинг-пробе одного из спортсменов, который принимал участие в командных соревнованиях, действительно были обнаружены следы запрещенной субстанции. Британские обозреватели сделали примечание, что субстанция "не может повлиять на улучшение спортивных результатов".

Вскоре Inside the Games обнародовал новые данные: допинг-тест конкретно Камилы Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии.

Российское издание "Спорт экспресс" со ссылкой на свои источники сообщило, что Валиеву не допустят до личного турнира, а медали в командном зачете отберут у всей сборной России. Также издание указывало запрещенный препарат был найден в пробе фигуристки, которая сдавалась еще в декабре. И он не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, однако находится в запрещенном списке ВАДА.

Однако спустя короткое время публикация была удалена с сайта изданий.

По прошествии часа "Спорт экспресс" опубликовал следующее: информация, о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято.

Еще одно российские издание - РБК, пишет, что речь идет о кардиологическом препарате триметазидин и 15-летнюю спортсменку могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на него.

Триметазидин - вещество, которое с 2015 года включено в класс стимуляторов S6b, относящихся к особым субстанциям, и перемещено во вновь созданный подкласс S4.5c, так как по своим фармакологическим эффектам оно может быть квалифицировано как модулятор кардиометаболизма.

"Пограничный случай"

Собеседник "Коммерсанта" в Олимпийском комитете России признал существование "проблемной ситуации" с командным турниром фигуристов, но отказался прогнозировать последствия, назвав ее "сложной и развивающейся".

Другой источник, хорошо знакомый с обстоятельствами происшедшего, подчеркнул, что речь идет о "допинговом препарате, обнаруженном у участника командного турнира", но также, не называя имени сдавшего тест спортсмена, сделал акцент на "сложности" случая. Он охарактеризовал его как "пограничный", не уточнив, однако, что имеется в виду: незначительная концентрация вещества в анализе, статус самого препарата или статус спортсмена.

В любом случае, по его мнению, существует надежда "отбить юридическими методами фигуриста и золотую медаль", пишет "Коммерсантъ".

Ситуация вышла на самый высокий уровень. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал общественность дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения российских фигуристов.

В случае, если информация подтвердится, Камила Валиева вместе со всей сборной России по фигурному катанию будет лишена золотых медалей и они отойдут США. Также она не сможет выступить в соревнованиях одиночниц, где у нее были максимально высокие шансы на еще одну награду. Они назначены на 15 и 17 февраля.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13:00 по пекинскому времени (7:00 по киевскому времени).