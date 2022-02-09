Британское издание сообщило, что в допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию из России Камилы Валиевой найдены наркотические вещества.

Об этом издание написало 9 февраля.

Российские фигуристы одержали победу в командном зачете 7 февраля, и Валиева сыграла ключевую роль в успехе команды. Она лидировала в женском одиночном зачете как в короткой программе, так и в произвольной. Валиева дважды исполнила четверной прыжок, что еще ни разу никому не удавалось на зимних Олимпийских играх.

Из-за якобы наркотиков в ее допинг-пробах, как пишет издание, пришлось отложить на неопределенный срок награждение золотыми медалями российской команды.

Церемония награждения должна была состояться вчера в 9 часов вечера по местному времени. При этом, поскольку спортсменке еще нет 16 лет, официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. Именно с этим и связано затянувшееся разбирательство.

По правилам Всемирного антидопингового кодекса Валиева является "защищенным лицом".

По информации Inside the Games, сейчас несколько групп юристов пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Решение может быть принято уже завтра.

В свою очередь, источники издания The Guardian сообщали, что обнаруженное при допинг-тесте вещество не способно повлиять на результаты спортсмена.

Если к Валиевой применят наказание, то оно скорее всего будет гораздо менее суровым, чем если бы она была старше 16 лет.

По данным источников газеты "Спорт Экспресс", Валиеву отстранят от соревнований и не допустят до личного турнира одиночниц. Позже издание удалило эту публикацию.

Многие спортивные журналисты и эксперты сходятся во мнении, что сборную Олимпийского комитета России лишат золотых медалей командного турнира в фигурном катании.

"В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьезное давление, частью которого являются публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games", - пишет российское издание.

По его данным, Валиева еще до отъезда в Пекин сдала положительный текст на кардиологический препарат, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в запрещенный список ВАДА. Пока все это неофициальная информация.

Ранее "Страна" сообщала, что после выступления российской фигуристки Валиевой на Олимпиаде все команды аплодировали стоя, кроме Украины.

Мы также писали, как в России отреагировали на поведение украинцев после выступления Валиевой на Олимпиаде.