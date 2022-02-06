Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию сборной Украины на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой во время соревнований команд на Олимпийских играх-2022 в Пекине и назвала украинцев невоспитанными.

Об этом сообщает издание "Спорт-экспресс".

Тренер назвала украинцев невоспитанными за их неумение принимать поражение.

"Это невоспитанность. Спорт не вне политики? Я не знаю. Им главнокомандующий издал приказ, они его выполняют", - сказала Татьяна Тарасова.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине состоялось выступление женщин в короткой программе по фигурному катанию (в рамках командных соревнований). Фантастический результат - 90,18 баллов - показала 15-летняя россиянка Камила Валиева. По итогам проката ей аплодировали стоя сборные, кроме Украины.

После этого российская фигуристка, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская заявила, что на Украину не стоит обращать внимания и что российским спортсменам нужно быть выше подобного поведения.

"Страна" сообщала, что Министерство спорта Украины порекомендовало украинским спортсменам на Олимпиаде-2022 в Пекине не общаться с прессой на русском языке. Кроме того - избегать совместных фото с россиянами.

Ранее мы писали, что отказавшийся отвечать на русском языке российским журналистам украинский фигурист Шмуратко заявил, что возвращается на Олимпиаду.