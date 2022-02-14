Исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Об этом говорится на сайте организации.

Церемония была перенесена 11 февраля по причине выявленного положительного допинг-теста у российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Из справедливости по отношению ко всем спортсменам и Национальным олимпийским комитетам было бы неправильно проводить церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине, так как, с одной стороны, в ней примет участие спортсмен с позитивной допинг-пробой, но с другой стороны, нарушение ей анти-допинговых правил не было установлено", — говорится в сообщении.

В МОК постановили, что если 15-летняя Валиева попадет в тройку призеров женского одиночного турнира по фигурному катанию, то церемония награждения также проводиться не будет.

"Если Камила Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится", — говорится на официальном сайте МОК.

Ранее мы писали, что сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд озвучил свой вердикт относительно позитивной допинг-пробы у россиянки Камилы Валиевой. По итогам суда Камила Валиева сможет выступить в личном первенстве женщин, которое стартует в Китае завтра в полдень по киевскому времени.

В то же время в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что решение по допинг-пробе фигуристки Валиевой в МОК могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпиаде, чтобы оказать психологическое давление на чемпионку и на всю российскую сборную.