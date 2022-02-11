В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что решение по допинг-пробе фигуристки Валиевой в МОК могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпиаде, чтобы оказать психологическое давление на чемпионку и на всю российскую сборную.

Об этом со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова сообщает ТАСС.

В ОКР также заявили, что комитет предпринимает исчерпывающие меры, чтобы сохранить завоеванную в Пекине золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов.

Кроме того, по информации ОКР, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РУСАДА в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.

Также в комитете считают, что с учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру.

"Кроме того, ОКР обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат", - говорится в заявлении.

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева - самая техничная спортсменка мира за всю историю этого вида спорта - может быть отстранена за допинг и лишена медали. "Страна" подробно рассказывала, что об этом известно.

Также мы писали, что Международное агентство тестирования (ITA) официально объявило, что российская фигуристка Камила Валиева действительно сдавала положительный допинг-тест. Однако проба была взята еще 25 декабря. Дело российской фигуристки рассмотрят в CAS.