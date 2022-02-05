На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине разыграли первый комплект медалей. Норвежская спортсменка Тереза Йохауг получила золотую медаль, став лучшей в скиатлоне. "Серебро" забрала Россия, а "бронзу" - Австрия.

По правилам скиатлона, первые 7,5 км спортсменки преодолевают классическим стилем (всю дистанцию они идут по предварительно подготовленной лыжне, состоящей из двух параллельных линий), а затем 7,5 км – коньковым стилем.

Лучшей стала – Тереза Йохауг из Норвегии. Ее время составило 44:13.7. На втором месте расположилась представительница ОКР - Наталья Непряева, которая отстала от победительницы на 30 секунд. Бронзовая медаль досталась австрийке - Терезе Штадлобер, которой не хватило 0,3 секунды до серебра.

Добавим, что для 33-летней Йохауг эта золотая олимпийская медаль стала второй в карьере. В Ванкувере-2010 она завоевала "золото" в эстафете 4x5 км.

Украинки завершили скиатлон в десятке худших. Лучшей из них стала Марина Анцибор.

Напомним, ранее мы писали о том, что члены организационного комитета зимней Олимпиады-2022 показали новый дизайн наград для участников Олимпийских и Паралимпийских игр.

"Страна" следит за тем, как проходит Олимпиада в Пекине. Детальнее об открытии Олимпийских игр-2022 в Пекине, а также о первых достижениях и поражения мы писали здесь.