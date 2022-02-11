Международное агентство тестирования (ITA) официально объявило, что российская фигуристка Камила Валиева действительно сдавала положительный допинг-тест. Однако проба была взята еще 25 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования.

Проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года, во время чемпионата России по фигурному катанию. Аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен положительный результат для неуказанного запрещенного вещества триметазидина. После этого Валиеву временно отстранили.

По антидопинговым правилам МОК, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически временно запрещает спортсмену участвовать во всех видах спорта, включая зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

"Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным для МОК, и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр", - сообщили в ITA.

Однако 9 февраля Валиева оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, в тот же день состоялось слушание. Решение было принято в пользу спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Напомним, после скандала с допингом фигуристка Валиева тренировала элементы ультра-си на льду в Пекине.

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