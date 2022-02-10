Российская фигуристка Камила Валиева, которую подозревают в употреблении допинга, по данным Федерации фигурного катания на коньках России, не отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. В МОК назвали слухами информацию о ее допинг-пробах.

Об этом со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину пишет "Чемпионат".

"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК", - сказала Ермолина.

Утром в четверг, 10 февраля, Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта Пекина.

В Международном олимпийском комитете заявили, что речь идет лишь о "потенциальном случае допинга", и комментировать эту тему неуместно, поскольку это спекуляция.

"Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение", - заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Напомним, после выступления российской фигуристки Валиевой на Олимпиаде все команды аплодировали стоя, кроме Украины.

А на днях СМИ сообщили, что российская фигуристка Камила Валиева — самая техничная спортсменка мира за всю историю этого вида спорта — может быть отстранена за допинг и лишена медали. "Страна" подробно рассказывала, что об этом известно.