Российская газета "Спорт-Экспресс" удалила статью о том, что фигуристку Камилу Валиеву отстранят от участия в Олимпиаде и не допустят к личному турниру из-за проблем с допингом.

На сайте газеты эта статья была подана под заголовком "Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командника отберут у всей сборной России".

Однако спустя несколько минут после публикации страница со статьей опустела, на ней появилось такое изображение.

А затем на месте прежнего материала появилось его опровержение.

"Информация, опубликованная "СЭ", о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято", - говорится в нем.

По данным газеты, 15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. Сейчас над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если в итоге докажут невиновность Валиевой, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13:00 по пекинскому времени, добавила газета.

Ранее "Страна" рассказывала, что собой представляет триметазидин, найденный в старых пробах фигуристки.

Мы также писали, что после триумфального выступления Валиевой на Олимпиаде все команды аплодировали стоя, кроме Украины.