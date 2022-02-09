Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в информацию о положительной допинг-пробе у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Такой комментарий Тарасова дала в беседе с RT.

"Я в это не верю - раз. Во-вторых, рекомендую всем русским (журналистам и медиа - Ред.) заткнуться, не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. Я не верю", - резко сказала Тарасова.

Также тренер охарактеризовала Валиеву как "замечательную девочку и спортсменку" и подчеркнула, что та ничего запрещенного не принимала. Кроме того, Тарасова выразила уверенность в том, что Россия так или иначе получит завоеванное в командном турнире золото.

Между тем Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки.



"Вада не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов", - сообщили в ВАДА в ответ на вопрос РИА Новости по поводу допинг-пробы Валиевой.

Ранее "Страна" рассказывала, что в пробах девушки нашли запрещенное вещество триметазидин. Причем материал на анализ был взят задолго до Олимпиады - в декабре.

Также мы сообщали, что российская газета "Спорт-Экспресс" удалила статью о том, что Камилу отстранят от участия в Олимпиаде и не допустят к личному турниру из-за проблем с допингом.