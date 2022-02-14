Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд озвучил свой вердикт относительно позитивной допинг-пробы у россиянки Камилы Валиевой.

Выездное заседание проходило в Пекине на протяжении воскресенья. Зал был обтянут красной лентой — чтобы журналисты даже краем уха не смогли услышать, что происходит за закрытой дверью. Решение выносили судьи из трех стран: Италии, Словении и США. Они не удовлетворили апелляции МОК, ISU и WADA об отстранении Валиевой.

По итогам суда Камила Валиева сможет выступить в личном первенстве женщин, которое стартует в Китае завтра в полдень по киевскому времени. Медали будут разыграны в четверг, с 12 часов, по итогам произвольного проката.

Олимпийский комитеты США выступил с заявлением: решение по Валиевой их "разочаровало". Российская федерация конькобежцев отметила, что "здравый смысл восторжествовал".

В допинг-пробе Валиевой, взятой до начала Олимпиады 2022, в незначительных количествах был обнаружен запрещенный триметазидин. Он не мог отразиться на спортивных достижениях фигуристки. По некоторым сведениям, вещество могло попасть в кровь после употребления разрешенного лекарства от головного боли — ломеризина.

Международный олимпийский заявил, что у них нет данных о виновности Олимпийского комитета России в ситуации с Валиевой.

Камила Валиева — самая техничная фигуристка мира за всю историю этого вида спорта. Она владеет четверными прыжками, набирала самое большое количество баллов за свои прокаты в международных соревнованиях конькобежцев.

Спортсменка входит в команду России по фигурному катанию. Во многом ее усилиями россияне выиграли золото в этом первенстве на ОИ 2022, обойдя американцев.

Сейчас же основная интрига — вручат ли в ближайшее время россиянам медали за командные соревнования. И будет ли награждена сама Валиева в случае, если завоюет еще одну награду (до скандала с допингом ее шансы оценивались как высокие). Решение об этом будет принято на отдельном заседании суда.

Напомним, сегодня в Пекине прошел финал танцев на льду. Ни Россия, ни США не смогли взять золотым медали. Украина заняла последнее, 20 место.