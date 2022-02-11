Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву после скандала с допинг-пробой.

Об этом пишет ТАСС.

"Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать...И говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!" - сказал представитель Кремля.

Также он заявил, что РФ ждет разбирательств в данной ситуации, выразив убеждение, что произошло недоразумение.

"У Кремля сейчас нет вопросов, у Кремля сейчас есть призыв - давайте дождемся. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников, вы слышали сегодня заявление, есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой", - сказал Песков.

Напомним, о российская фигуристка Камила Валиева - самая техничная спортсменка мира за всю историю этого вида спорта - может быть отстранена за допинг и лишена медали. "Страна" подробно рассказывала, что об этом известно.

Также мы писали, что Международное агентство тестирования (ITA) официально объявило, что российская фигуристка Камила Валиева действительно сдавала положительный допинг-тест. Однако проба была взята еще 25 декабря. Дело российской фигуристки рассмотрят в CAS.

В Олимпийском комитете России считают, что в МОК могли намеренно задержать решение по допинг-пробе Валиевой.