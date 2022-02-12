Колумнист газеты "Washington Post" Салли Дженкинс написала материал о том, что система проверки допинг-проб Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна и вызывает вопросы. В качестве примера плохой работы ведомства обозреватель привела дело о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Материал Дженкинс появился в Washington Post 11 февраля.

Дженкинс пишет, что ситуация с Валиевой в очередной раз указала на избирательность методов проверки WADA, произвольных преследованиях и юридических махинациях.

Колумнист считает, что что то малое количество вещества триметазидин, которое было найдено в допинг-пробе российской спортсменки, никак не влияло на ее выступление. Кроме того, Дженкинс назвала Камилу "величайшей фигуристкой нашего времени".

Описывая хронологию событий по делу Валиевой, Салли Дженкинс обвинила WADA еще и в безалаберности.

Обозреватель пишет, что не может понять, как на проверку сомнительной допинг-пробы российской фигуристки было потрачено не 10 дней, а целых два месяца. По мнению обозревателя, этот скандал свидетельствует о политизированности системы проверки допинг-проб WADA, а агентство следует логике "если сомневаешься - наказывай".

"25 декабря Валиева сдала допинг-тест, он отправился в лабораторию WADA в Стокгольме, которая должна была его проверить в течение 10 дней. Непонятно, почему на это ушло два месяца, и результата не было до вторника, он появился уже после того, как Валиева вышла на лед на Олимпиаде. Это типичная безалаберность WADA (и возможно, политизированность), на что спортсмены жалуются уже два года. До и после этого теста Валиева сдала другие, которые были чистыми, включая и сданные в Пекине", - написала Дженкинс.

Подводя итоги, обозреватель Washington Post заявила, что "этот случай должен быть простым. Система проверки испортилась, и нет ни одной причины наказывать Валиеву".

Напомним, 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву могут отстранить от соревнований и лишить медали из-за декабрьской допинг-пробы. В таком случае награда высшей пробы уйдёт в пользу США. В подробностях этой истории разобралась "Страна".