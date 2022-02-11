Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отменить временное отстранение фигуристки Камилы Валиевой.

Соответствующее заявление WADA обнародовало в Тwitter.

"WADA уведомляет о намерении подать в CAS жалобу в связи со случаем нарушения антидопинговых правил российским фигуристом", - сказано в сообщении.

В заявлении Агентства сказано, что в разбирательстве по допинг-пробе российской фигуристки неправильно применили всемирный антидопинговый кодекс. Пробу взяли полтора месяца назад и отправили в Стокгольм, в лабораторию при агентстве. 7 февраля сообщили, что в пробе обнаружили триметазидин.

Напомним, 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву могут отстранить и лишить медали из-за допинг-пробы. В таком случае награда высшей пробы уйдёт в пользу США. В подробностях этой истории разобралась "Страна".

Также сообщалось, что в Олимпийском комитете России считают, что в МОК могли намеренно задержать решение по допинг-пробе Валиевой.