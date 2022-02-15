Представитель Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что запрещенное вещество попало в организм 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка, передает РИА Новости.

Представитель Международного олимпийского комитета Денис Освальд поступил некорректно, разгласив информацию о том, как запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, считает спортивный юрист Михаил Прокопец.



"Честно говоря, в этой ситуации меня больше заботит не суть информации, а то, почему Освальд рассказывает о здоровье спортсмена, в отношении которого до сих пор ведется расследование. Процедура еще не завершена, идет рассмотрение по существу, спортсменка все еще выступает, а такие заявления могут породить новые дискуссии. Считаю, некорректно разглашать то, что стало известно в ходе разбирательства, таким образом. На месте российского олимпийского комитета я бы выступил с заявлением, что это недопустимо, вынес бы Освальду предупреждение и потребовал бы извинений", - заявил Прокопец.

Также и адвокат Камины Валиевой заявила, что слова члена МОК об источнике запрещенного вещества у фигуристки Валиевой грубо нарушают правила, несправедливы по отношению к спортсменке.

"Предпримем необходимые правовые шаги в связи с заявлениями подобного рода", - пообещала адвокат.

Напомним, что CAS не удовлетворил апелляции WADA, МОК и Международного союза конькобежцев, которые требовали временно отстранить Камилу Валиеву от личного турнира на Олимпиаде.

Но дело об употреблении допинга не завершено. Поэтому церемония награждения по итогам командного турнира в Пекине не состоится, как и в том случае, если Валиева выиграет медаль в личном турнире.

Сегодня Камила Валиева заняла первое место в короткой программе ОИ. Москвичка, представляющая Украину - последняя.