Сегодня, 16 февраля, Александр Абраменко завоевал долгожданную первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине.

Наш 33-летний спортсмен, выступающий в дисциплине фристайл (лыжная акробатика) по итогам своего выступления награжден серебряной медалью. Первое место у китайца Гуанпу Ци, третье - у россиянина Ильи Бурова.

После церемонии награждения СМИ облетело фото, на котором Абраменко под желто-синим флагом обнимается с Буровым. Так делать, напомним, украинском спортсменам запретили власти - непатриотично.

"Страна" выяснила, что снимок оказался старым. Хотя дружеские объятия на самом деле были. Все подробности и реакция соцсетей - в нашем материале.

Абраменко и Буров. Как побеждали и обнимались

Александр Абраменко - уроженец Первомайского Харьковской области. Он выступает в сложнейшем виде спорта - лыжном фристайле. Его суть в следующем. Атлет разгоняется, взлетает на высоту пятиэтажного дома, выполняет в воздухе кульбиты и приземляется на лыжи. Успех зависит от чистоты выполненных элементов и ровного касания с землей.

Абраменко - топ-спортсмен. На его технику равняются фрийсталисты - как начинающие, так и профессионалы - во всем мире.

На минувшей Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года он завоевал золото (надо сказать, эта медаль была единственной для Украины на тех "белых" Играх). Третьим был россиянин Илья Буров. На пьедестале Александр обнял Илью под украинским флагом.

Поэтому, несмотря на то, что Абраменко прославил нашу страну, на родине на него обрушилась волна хейта. Мол, нельзя так вести себя с "врагами" из РФ.

Свой поступок Александр четыре года назад обосновал тем, что дружит с коллегами со всеми мира, в том числе из России, и никакой политики в его действиях нет. Впрочем, в том числе из-за того случая накануне этой Олимпиады власти выписали спортсменам предписание: не обниматься, не фотографироваться с россиянами.

Сегодня Абраменко стал вторым, а Буров - вновь третьим. Прыжок украинца - на видео ниже.

Медаль Абраменко - пока первая для сборной Украины на этих Играх. И, согласно прогнозам букмекеров, с большой вероятностью она останется единственной. Тем не менее, благодаря ей наша страна поднялась с нулевого места в турнирной таблице на 23-е.

"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны. Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с Covid-19. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца", - сказал Абраменко.

СМИ решили раздуть очередную "зраду", опубликовав фото четырехлетней давности, как они обнимаются. В действительности же Абраменко фотографировался с Буровым и Ци. Но не делать этого было нельзя: пришлось вообще уйти и не получать награду - таков регламент.

Хотя сегодня объятия действительно были, но не со стороны Абраменко. Буров, завершив выступление и узнав, что оба они получат награду, на радостях подбежал и обнял Александра. На фото ниже россиянин в желтом шлеме, украинец - в белом.

Реакция соцсетей

Известный бизнесмен Евгений Черняк порадовался серебряной медали Абраменко и назвал его настоящим героем страны. Отдельно предприниматель отметил тот факт, что его поздравил российский фристайлер Илья Буров, который занял медаль достоинством чуть ниже.

"Есть первая Олимпийская Медаль Украины на Играх в Китае.

Александр Абраменко завоевал серебро в лыжном фристайле, вот настоящий Герой Страны!!!

Его поздравил спортсмен из России Илья Буров, который завоевал бронзу в этой же дисциплине.

С почином, ждём ещё медали и болеем!!", - написал Евгений Черняк у себя в Facebook.

"Украинский и российский призеры Олимпиады. Зрелым, состоявшимся людям как правило плевать на политику", - прокомментировал дружеские объятия спортсменов Журналист Вячеслав Чечило.

"И все же есть медаль!!!

Поздравляю Александра Абраменко с серебром в фристайле!!

И РЕСПЕКТ ЗА СМЕЛОСТЬ!!

Все дело в том, что Абраменко обнимался с Ильей Буровым, представителем России который взял бронзу...

Интересно, что в 2018-м (нижнее фото) Александр взял золото, а Буров тогда был третьим!

И тогда, и сейчас Александр ставит спорт выше политики и не обращает внимание на дибилизм властей!", - написал журналист Станислав Одесский в Facebook.

"день единства - это всей страной радоваться за Абраменко и его единственную медаль для Украины на олимпиаде

день ненависти - группкой маргиналов затравить Алину Паш (которая украинка до мозга костей), которая отказалась ехать на евровидение

правление Зеленского под псевдо лозунгами "какая разница ассоциируется со вторым"...

"наш олимпийский чемпион Абраменко уже и с россиянином обнимался, и уже хейтят его

ну всё, парень, на ковёр в минобороны

твоё любимое титульное государство ожидает на родине", - отреагировал на "запретный" снимок журналист Максим Назаров в своем Telegram.

"Александр Абраменко и Илья Буров после соревнований по фристайлу. Вот так мы "воюем". Ждём истерики от украинских "патриотических" чиновников, депутатов и журналистов. В также занесения Александра Абраменко на сайт "Миротворец" - за дружеские чувства к "агрессору", - так прокомментировал снимок журналист российского издания "Коммерсант" Максим Юсин.

Главный редактор издания "Николаевские Вести" Олег Деренюга напомнил, как еще 4 года назад Абраменко принес Украине единственную золотую медаль на Олимпиаде и власти обещали возродить фристайл в Николаеве, но так и не сделали так чтоб наши чемпионы тренировались в родной стране, а не за границей.

"Прошло 5 лет. Александр снова принес Украине единственную медаль, пусть серебряную, но такую же важную и значимую.

Тем временем ни в Николаеве, ни в другом городе Украины так и не построили современный спортивный комплекс, чтоб наши олимпийцы тренировались на родине, а не в Беларуси и Швейцарии.

Стоит ржавеющий символ победы вопреки, а не благодаря.

А политики и чиновники продолжают поздравлять Абраменко, разбавляя позитивом информационную повестку. А через 2 дня будет новая история, и о медале можно будет забыть, как и о развитии фристайла и других видов спорта", - написал Деренюга.

Деренюга также опубликовал жуткую фотографию трамплина для фристайлистов, где начинал тренироваться украинский победитель.