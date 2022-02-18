Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина намерена подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады Украины в пятницу, 18 февраля.

"Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта и мы над этим работаем, мы видим где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим как завести и провести Зимние олимпийские игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем", - заявил Гутцайт.

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко завоевал долгожданную и пока единственную медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине. 33-летний спортсмен, выступающий в дисциплине фристайл (лыжная акробатика) по итогам своего выступления награжден серебряной медалью. На первом месте оказался китаец Ци Гуанпу, на третьем россиянин Илья Буров.

Также мы рассказывали, как Абраменко отреагировал на награду.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве так и не построили обещанный Зеленским спорткомплекс, где мог бы тренироваться олимпиец Абраменко.

Вместе с тем, отметим, что на данным момент Украина находится в конце списка по медальному зачету на Олимпийских играх-2022. О том, какие расклады Украины в Олимпиаде-2022, рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" Олеся Медведева.