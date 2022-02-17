На Олимпийских Играх-2022 в Пекине произошел инцидент во время соревнований по фристайлу в дисциплине хафпайп. Финский спортсмен Йон Саллинен врезался в оператора и получил травму ключицы.

Об этом сообщает Евроспорт.

Во время квалификационного выступления Йон Саллинен потерял управление и врезался в прыжке в оператора, который близко подошел к дистанции. В результате столкновения 21-летний выбил камеру из рук оператора. Самого оператора отбросило в сторону. Он отделался испугом, а вот фристайлист приземлился на левую руку и травмировал ключицу.

"На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и задел оператора. Надеюсь, что с ним все хорошо, мне жаль. Это был ужасный удар. Я услышал, что там что-то треснуло и сдвинулось. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать на вторую попытку, это было очень больно", - рассказал спортсмен.

Немного позже Саллинен вышел на второе выступление, однако занял последнее, 24-е, место в отборе. В финал прошли 12 спортсменов.

Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Тем временем украинская лыжница Валентина Каминская, которую отстранили от Олимпийских Игр в Пекине из-за положительного допинг-теста, объявила о завершении карьеры. Девушка утверждает, что "никогда бы намеренно не принимала запрещенные вещества", однако обжаловать решение антидопинговых органов не собирается.

Мы также писали о том, что вчера, 16 февраля, в Китае подошел к концу 12-й день Олимпиады. В течение этого дня зимних Играх в Пекине было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорта.