Украинская лыжница Валентина Каминская, которую отстранили от Олимпийских Игр в Пекине из-за положительного допинг-теста, объявила о завершении карьеры. Девушка утверждает, что "никогда бы намеренно не принимала запрещенные вещества", однако обжаловать решение антидопинговых органов не собирается.

Об этом она написала в Instagram.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица земли", - написала девушка.

Она также добавила, что никогда бы намеренно не принимала такие вещества.

"Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как. Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснётся эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.

Берегите здоровье и будьте счастливы", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в допинг-пробе Валентины Каминской обнаружили запрещенные вещества - местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор).

Мы также сообщали о том, что 14 февраля Спортивный арбитражный суд озвучил первый вердикт относительно позитивной допинг-пробы у российской фигуристки Камилы Валиевой. Судьи из трех стран не удовлетворили апелляции МОК, ассоциации конькобежного спорта и WADA о снятии Валиевой с Олимпиады.