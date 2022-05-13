В Париже проведут реконструкцию Елисейских полей в рамках двухэтапного проекта. Первый этап работ направлен на ремонт и озеленение знаменитого бульвара к 2024 году.

Второй этап, который начнется в 2024 году, завершится в 2030 году ещё более масштабным озеленением.

Об этом сообщается на сайте мэрии Парижа.

В 2020 году опросы показали, что парижане хотят, чтобы Елисейские поля были более зелеными. Власти города решили дать второе дыхание знаменитому бульвару благодаря проекту "Очарование Елисейских полей", реализуемому мэрией и комитетом Елисейских полей. Украшенные и отремонтированные Елисейские поля снова станут местом прогулок, какими они были изначально.

Начало работ по озеленению и ремонту (мощению, обустройству пешеходных переходов) запланировано на май 2022 года.

Елисейские поля сделают более удобными для пешеходов, чтобы к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года десятки тысяч туристов увидели их новый облик.

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