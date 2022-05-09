В российском городе Бердске Новосибирской области 9 мая решили реконструировать операцию по форсированию Днепра 1943 года. Во время перформанса загорелся бронетранспортер.

Видео инцидента опубликовали Ютуб-каналы.

Действо проходило у местного Мемориала Славы. Оно началось залпом орудий и появлением массовки реконструкторов.

В течение часа с небольшим зрители следили за разворачивающимися событиями. В какой-то момент раздался выстрел из пушки, который, по замыслу организаторов, должен был подбить вражеский бронетранспортер. Вскоре из-под колёс техники повалил черный дым, но потом в пламени оказалась и вся машина.

По всей видимости, от дымовой шашки под дном машины загорелась резина и огонь охватил корпус. Его потушили сами участники зрелища до приезда пожарных расчетов.

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